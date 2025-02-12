На картах Google появился Американский залив, но для пользователей из США

Картографический сервис Google Maps на своих картах для американских пользователей переименовал Мексиканский залив на Американский, за пределами США новое название указывается в скобках после общепринятого. Изменила название залива и Геологическая служба США.

Вместе с тем, вечером 11 февраля Associated Press сообщило, что Белый дом не позволил корреспонденту агентства присутствовать в Овальном кабинете на церемонии подписания указа из-за того, что АР продолжает называть залив Мексиканским.

"Тревожно, что администрация Трампа наказывает АР за независимую журналистику", – заявила исполнительный директор агентства Джули Пейс.

В Associated Press отмечают, что залив "более 400 лет" носил название Мексиканский, и другие страны, а также международные организации не обязаны признавать новое название, введенное указом президента США. В агентстве также говорят, что нельзя сравнивать ситуацию вокруг залива с переименованием горы Мак-Кинли в Денали, поскольку гора находится исключительно на американской территории, и поэтому США имеют полное право присвоить ей новое название.