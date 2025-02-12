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Мир

На картах Google появился Американский залив, но для пользователей из США

время публикации: 12 февраля 2025 г., 01:29 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 01:39
На картах Google появился Американский залив, но для пользователей из США
Photo/Alex Brandon

Картографический сервис Google Maps на своих картах для американских пользователей переименовал Мексиканский залив на Американский, за пределами США новое название указывается в скобках после общепринятого. Изменила название залива и Геологическая служба США.

Вместе с тем, вечером 11 февраля Associated Press сообщило, что Белый дом не позволил корреспонденту агентства присутствовать в Овальном кабинете на церемонии подписания указа из-за того, что АР продолжает называть залив Мексиканским.

"Тревожно, что администрация Трампа наказывает АР за независимую журналистику", – заявила исполнительный директор агентства Джули Пейс.

В Associated Press отмечают, что залив "более 400 лет" носил название Мексиканский, и другие страны, а также международные организации не обязаны признавать новое название, введенное указом президента США. В агентстве также говорят, что нельзя сравнивать ситуацию вокруг залива с переименованием горы Мак-Кинли в Денали, поскольку гора находится исключительно на американской территории, и поэтому США имеют полное право присвоить ей новое название.

Мир
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