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Мир

Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву: один погибший, среди раненых девятилетняя девочка

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 12 февраля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 08:44
Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву: один погибший, среди раненых девятилетняя девочка
Головне управління ДСНС України у м.Києві

В ночь на среду, 12 февраля, армия РФ вновь нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Оболонском районе столицы Украины один человек погиб, четверо получили ранения. Среди пострадавших девятилетняя девочка, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Возник сильный пожар в частично разрушенном офисном здании.

Мир
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