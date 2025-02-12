x
12 февраля 2025
|
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 февраля 2025
|
12 февраля 2025
|
последняя новость: 12:22
12 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На Сахалине унесло в море льдину с 300 рыбаками, многие отказываются эвакуироваться

Россия
время публикации: 12 февраля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 12:08
На Сахалине унесло в море льдину с 300 рыбаками, многие отказываются эвакуироваться
Russia Emergency Situations Ministry press service via AP

На острове Сахалин оторвало от берега льдину, на которой находилось около 300 любителей подледного лова. Рыбаков, многие из которых со своими машинами и снегоходами, начало уносить в Охотское море.

На помощь терпящим бедствие был направлен вертолет МЧС и суда на воздушной подушке. Они вывезли 109 человек. Еще нескольким десяткам удалось выбраться самостоятельно. Однако часть отказалась эвакуироваться, не желая бросать улов.

Как сообщает издание "Бизнес Online", в социальных сетях публикуют видео, на котором компания мужчин на отколовшейся льдине, которую их товарищи пытаются подтянуть к берегу на веревке, поют "песню мамонтенка".

Подобные инциденты на Сахалине не редкость. Год назад спасатели смогли эвакуировать с ушедшей в дрейф льдины более 80 рыбаков. В 2020 году в заливе Мордвинова было спасено более 500 любителей подледного лова.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 января 2020

На Сахалине оторвало от берега льдину с 600 рыбаками-любителями
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 марта 2019

В Петербурге спасли подростков, отправившихся в "плавание" на льдине
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 января 2017

Во Владивостоке 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине