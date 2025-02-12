"Это не нацисты, а ХАМАС": на Таймс-Сквер показано видео с освобожденными заложниками

На электронном табло, находящемся на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка транслируется видео с тремя изможденными заложниками, которые были освобождены ХАМАСом несколько дней назад: Ора Леви, Охада Бен-Ами и Эли Шараби. "ХАМАС – варвары. Израильских заложников морили голодом и пытали", – гласит сопровождающая надпись.

Ролик был опубликован и на страницах израильских дипломатических представительств в социальных сетях, в частности, посольства Израиля в США. "Это 2025 или 1939? Эти кадры напоминают о самой черной странице в еврейской истории, однако на сей раз это не нацисты, а ХАМАС", – сообщает дипломатическая миссия.

"ХАМАС – наследники нацистов, и эти кадры развевают любые сомнения. Книга Гитлера "Майн Кампф" была найдена в штабе ХАМАСа. Цель ХАМАСа, как и нацистов – уничтожение еврейского народа, и они пытаются достичь этой цели. "Никогда больше" – это сейчас", – говорится в комментарии консула Израиля в Нью-Йорке Офира Акуниса.

Напомним: о том, что освобожденные заложники выглядят как пережившие Холокост, несколько дней назад заявил и президент США Дональд Трамп. "Они в ужасном состоянии, измождены. Не знаю, сколько еще мы сможем это терпеть. На каком-то этапе наше терпение кончится", – предупредил он группировку.

По словам врачей, террористы старались, чтобы голодание было мучительным и жестоким, но при этом четко следили, чтобы не уморить похищенных голодом до смерти. Террористы давали заложникам еды чуть больше, чем смертельный уровень голодания.