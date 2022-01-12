В Москве в возрасте 48 лет умер актер Алексей Герилович

В среду, 12 января, стало известно, что в Москве в возрасте 48 лет умер популярный актер Алексей Герилович. По информации СМИ, друг артиста обнаружил его мертвым в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока неизвестна, пишет РИА Новости со ссылкой на Пятый канал.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году закончил Белорусскую государственную академию искусств (мастерская Е.Монаковой). В 2004 году окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. С 2005 года начал активно сниматься в кино. Наиболее известен своими ролями в сериалах "Универ" (2008), "Глухарь" (2008), "Паутина" (2009), "Закон каменных джунглей" (2015)и "Шелест" (2016). Отличался хорошей спортивной подготовкой и исключительной физической силой.