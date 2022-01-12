В ночь на 12 января стало известно, что во время отдыха в Доминикане в возрасте 46 лет умер российский телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщают агентство РИА Новости и другие СМИ.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году успешно поступил сразу в два учебных заведения – в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры на факультет "спортивный менеджмент". Во время учёбы получил спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" по фигурному катанию. Обучение совмещал с работой диджеем на радиостанции "Радио А". В 1996 году поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. С 1997 года работал ведущим на "Радио Ностальжи". Также вёл выпуски новостей на телеканале "ТВ Центр". В 1999-2001 годах был ведущим выпусков программы "Вести" на телеканалах РТР и "Культура". С 12 февраля 2001 по 11 февраля 2011 года – ведущий программы "Вести-Москва" на том же телеканале. Вернулся ведущим в программу в мае 2013 года – выпуск в 19:35 получил название "Вести-Москва" с Михаилом Зеленским и статус авторской программы. С 2006 по 2010 год также являлся ведущим линейного эфира телеканала "Россия-24". Участник и серебряный призёр 2 сезона проекта телеканала "Россия-1" "Танцы на льду" (2007), также был ведущим специальной программы-приложения "Танцы на льду. Взгляд изнутри" для телеканала "Спорт". С 4 апреля 2011 по 30 апреля 2013 года – ведущий ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия-1". 7 октября 2013 года стал одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года на её этапе в Москве. С 23 марта по июль 2014 года – ведущий программы "Вести-Москва. Неделя в городе". В 2016-м вел программы "Вести-Москва" и "Неделя в городе". Затем перешел на телеканал "Россия-Культура", где вел программы "Билет в Большой" и "Новости культуры". Скончался 11 января 2022 года в Доминикане.