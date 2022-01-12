В Одессе создадут музей-квартиру Михаила Жванецкого

В Одессе квартиру 133 в доме по ул. Старопортофранковской (недалеко от Привоза), где жил писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей, сообщает агентство "Интерфакс.Украина" со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

"На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", – приводит слова мэра города Геннадия Труханова пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, на сегодняшний день проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента. Затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия, инженерных коммуникаций и перестенок, а в дальнейшем отделочные работы, также будет проводиться реставрация мебели, оконных рам, дверей и т.д.

Отмечается, что решение о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" было принято 28 июля 2021 года. Работы по капитальному ремонту сооружения производятся за внебюджетные средства.

Михаил Жванецкий. Краткая биография

Родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье. Его родители были врачами. Рос в Томашполе. Семья вернулась в Одессу из эвакуации после освобождения города в 1944 году. Михаил окончил 118-ю среднюю школу для мальчиков.

В 1956 году окончил ОИИМФ – Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъёмно-транспортного оборудования портов". Во время учёбы был комсоргом факультета механизации портов. После окончания ОИИМФа работал в Одесском порту вместе с Виктором Ильченко: Михаил – механиком по кранам, а Виктор – механиком по автопогрузчикам.

В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре "Парнас-2", где выступали также Роман Карцев и Виктор Ильченко. В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью. Вместе со Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу "Светофор", в которой впервые прозвучали миниатюры Жванецкого "Авас", "Дефицит", "Век техники".

Затем самостоятельно выступал в Одесской филармонии, потом в Московском театре "Эрмитаж", где приобрёл популярность.

Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта.

С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи" на РТР. С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране", оригинального формата на канале "Россия-1" (производство телекомпании АТВ).

Поставил пять спектаклей ("Птичий полёт" (1987), "Избранное" (1988), "Политическое кабаре" (1989), "Моя Одесса" (1994), "Престарелый сорванец" (1999)), написал 14 книг ("Встречи на улицах" (1980), "Год за два" (1987), "Моя Одесса" (1993), "Мой портфель" (2004), "Собрание произведений" в 5 томах (2001-2009) и др).

В течение последних десятилетий Михаил Жванецкий был самым цитируемым и признанным сатириком, говорившим по-русски.

Народный артист Украины (1999), Народный артист Российской Федерации (2012).

В октябре 2020 года принял решение закончить концертную деятельность по состоянию здоровья.

Умер 6 ноября 2020 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.