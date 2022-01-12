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NEWSru.co.il :: В мире12 января 2022 г., 13:35

Теракт около аэропорта в Могадишо, не менее восьми погибших

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Теракт около аэропорта в Могадишо, не менее восьми погибших

В среду, 12 января, в Могадишо (столице Сомали) на дороге, ведущей к аэропорту, взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли не менее восьми человек, десятки получили ранения и травмы, передают агентства Reuters и Associated Press.

Причинен ущерб автомобилям, жилым домам, магазинам и мечети.

Судя по всему, целью террористов была охраняемая колонна, следовавшая по улице Авиони. Какой ущерб был нанесен этой колонне, неясно.


На момент публикации данного сообщения ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Не исключено, что нападение было осуществлено террористической исламистской организацией "Аш-Шабаб".

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