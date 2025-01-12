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Глава МИД ФРГ: "Ржавые российские танкеры угрожают европейской безопасности"

время публикации: 12 января 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 13:16
Глава МИД ФРГ: "Ржавые российские танкеры угрожают европейской безопасности"
AP Photo

Власти Германии заявили, что зарегистрированный в Панаме танкер Eventin, потерявший управление в Балтийском море, относится к так называемому "российскому теневому флоту", используемому для обхода санкций.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина. "Задействуя флот ржавых танкеров, он не только обходит санкции – эти действия представляют опасность для европейской безопасности", – заявила она.

На борту танкера Eventin, длина которого составляет 274 метра, находится 99000 тонн нефти. Судно, шедшее из российского порта Усть-Луга, потеряло ход у острова Рюген. На помощь дрейфующему кораблю направлены три буксира.

Напомним: власти Финляндии задержали танкер Eagle S, который, как утверждается, также принадлежит к российскому теневому флоту. Предполагается, что своим якорем судно повредило подводные кабели связи. Якорь был обнаружен на дне моря.

Мир
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