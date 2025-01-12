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Мир

Пожар в ресторане в Чехии, есть погибшие

Пожары
время публикации: 12 января 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 13:06
Пожар в ресторане в Чехии, есть погибшие
Fire Department of Pardubice region via AP

Шесть человек погибли и восемь пострадали при взрыве в ресторане U Kojota в расположенном на западе Чехии городе Мост, недалеко от германской границы. Еще 30 человек, находившихся в заведении, смогли покинуть его, не пострадав.

По словам очевидцев, в заведении перевернулся газовый обогреватель, пламя привело к взрыву баллона. Отмечается, что огонь распространился очень быстро. Высота языков пламени достигала трех метров, здание полностью сгорело.

Проводится идентификация погибших, начато следствие.

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