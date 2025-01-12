Бывший парламентарий-лейборист арестован в Великобритании по подозрению в педофилии

В Великобритании по подозрению в педофилии арестован бывший заместитель министра обороны и депутат от лейбористов Айвор Каплин. Он был задержан на железнодорожной станции в Хоуве, куда он прибыл, чтобы встретиться с 15-летним мальчиком.

Согласно публикации газеты The Sun, в переписку с политиком, выдавая себя на подростка, вступил активист общественного движения Stop Stings. Трансляция задержания политика велась в прямом эфире в интернете. Сам Каплин заявляет, что ни в чем не виновен.

Полиция провела обыск в доме бывшего заместителя министра в Хоуве. Отмечается, что 66-летний Каплин, заседавший в Палате общин в 1997-2005 годах, в минувшем году бы исключен из партии в связи с неназванными серьезными обвинениями, которые он отвергал.

Несколько дней назад отставной политик выступил с осуждением американского предпринимателя Илона Маска, обвинившего руководство лейбористов в отказе от расследования сексуальных преступлений. Маск не оставил последние новости без внимания. "Ну и урод", – написал он.