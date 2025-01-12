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Мир

Швейцария предложила провести саммит Трампа и Путина

Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 12 января 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 14:06
Швейцария предложила провести саммит Трампа и Путина
AP Photo/Susan Walsh

Власти Швейцарии выразили готовность провести встречу на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, если такая просьба поступит. Об этом сообщает швейцарское издание Les Temps.

"После саммита в Бюргенштоке мы регулярно сообщали Украине, России и США о готовности поддержать дипломатические усилия по достижению мира", – сообщил изданию глава пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

При этом отмечается: Швейцария не будет инициировать такой саммит и является только одной из возможных стран его проведения.

9 января Трамп сообщил, что ведется подготовка его встречи с Путиным. "Он публично заявлял о желании встретиться. Пора кончать с этой войной", – заявил новоизбранный президент США. Отметим, что нынешняя администрация готова обсуждать урегулирование только при участии украинской стороны.

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