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Умерла Любовь Стриженова, советская и российская актриса театра и кино

время публикации: 12 июля 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 20:41
Умерла Любовь Стриженова, советская и российская актриса театра и кино
AP Photo/Saurabh Das

В возрасте 83 лет в Алатырском Свято-Троицком монастыре (Чувашия) умерла Любовь Стриженова (Лифенцова), советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (1997), в 2008 году принявшая монашеский постриг под именем Иудифь. О ее смерти сообщил в своем блоге публицист Николай Подосокорский. Причиной смерти стал инсульт.

В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ (курс В.К. Монюкова), после чего служила на сцене МХАТ, после его раздела – на сцене МХАТ им. М. Горького. Работала на Всесоюзном радио Гостелерадио СССР, где вела передачу "Взрослым о детях". В течение шести лет была замужем за народным артистом СССР Олегом Стриженовым.

За свою карьеру актрисы сыграла в более чем двадцати фильмах, среди которых: "Улица молодости" (1958), "Стежки – дорожки" (1963), "Вечный зов" (1973-1983), "Нос" (1977), "Поворот" (1978), "Каникулы Кроша" (1980), "Три сестры" (1984), "Бесы" (1992), "Лев Троцкий – Тайна мировой революции" (2007) и др.

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