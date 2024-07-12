Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал "поддержать и сохранить" UNRWA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пока нет альтернативы UNRWA – агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам – необходимо сохранить эту организацию.

Заявление Гутерриша было сделано после того, как ЦАХАЛ сообщил, что на территории комплекса, ранее использовавшегося UNRWA, расположилась база ХАМАСа, склад оружия и цех по производству дронов. Там же были задержаны десятки террористов, вспыхнули бои.

"Я призываю всех защитить UNRWA, в том числе посредством финансирования", – сказал Гутерриш. Он напомнил, что 118 стран поддержали агентство как "незаменимую организацию" на фоне активизации усилий Израиля по ее ликвидации.

В пятницу, 12 июля, силами ЦАХАЛа под командованием 99-й дивизии была проведена операция на одном из комплексом ХАМАСа, располагавшемся в здании штаб-квартиры UNRWA в секторе Газы. Бойцы спецподразделений "Маглан" и "Эгоз", используя полученную развединформацию, задержали десятки террористов, пытавшихся сбежать.

В ходе операции также вспыхнули бои с террористами ХАМАСа, закрепившимися на территории комплекса. Бойцами ЦАХАЛа был найден беспилотник, детали, необходимые для сборки дронов, а также дроны-камикадзе, ракеты, пулеметы, минометы, гранаты и другое оружие.

Кроме того, ЦАХАЛ обнаружил сеть тоннелей под зданием штаб-квартиры.