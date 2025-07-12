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Мир

Беспилотники ВСУ атаковали два социальных объекта в Белгороде, в том числе спорткомплекс

Война в Украине
Война в России
время публикации: 12 июля 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 13:15
Беспилотники ВСУ атаковали два социальных объекта в Белгороде, в том числе спорткомплекс
Соцсети

Беспилотники ВСУ атаковали два социальных объекта в Белгороде в субботу, 12 июля, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Его цитирует "Медуза".

Один из дронов ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", в результате чего у здания загорелась кровля. Гладков заявил, что во время атаки в спорткомплексе проходили занятия, но никто не пострадал.

"Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов", – написал чиновник.

Какой еще социальный объект был атакован в Белгороде, Гладков не уточнил. Он лишь отметил, что у здания повреждены фасад и остекление.

Минобороны РФ заявило, что утром в промежуток между 10:00 и 11:20 по московскому времени силы ПВО перехватили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области.

Мир
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