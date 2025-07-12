Axios: Путин предложил Ирану полностью отказаться от обогащения урана

Президент России Владимир Путин заявил президенту Трампу и иранским официальным лицам, что поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Иран не сможет обогащать уран, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Россия на протяжении многих лет остается главным дипломатическим сторонником Ирана в ядерном вопросе и публично всегда отстаивает право Тегерана на обогащение урана. Однако после 12-дневной войны между Израилем и Ираном Путин в частном порядке занял более жесткую позицию, призывая Иран к "нулевому обогащению".

Москва также проинформировала о своей нынешней позиции правительство Израиля. "Мы знаем, что именно это Путин сказал иранцам", – сказал Axios высокопоставленный израильский чиновник.

По словам трех европейских и одного израильского чиновника, Москва убедила иранцев согласиться на "нулевое обогащение".

Позиция Путина выглядит особенно примечательной, если учесть масштабную поддержку, которую Иран оказал России во время войны с Украиной, включая поставку ударных беспилотников и ракет класса "земля-земля".