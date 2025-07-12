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Мир

Около 60 врачей-евреев покинули Британскую медицинскую ассоциацию из-за антисемитизма

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 12 июля 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 16:15
Около 60 евреев-врачей покинули Британскую медицинскую ассоциацию из-за антисемитизма
AP Photo/Kin Cheung

Около 60 врачей-евреев Великобритании, включая высококвалифицированных семейных врачей и узких специалистов, объявили о своем намерении уйти из Британской медицинской ассоциации (BMA). По их словам, это трудный, но необходимый шаг, вызванный растущим уровнем антисемитизма в профессиональной ассоциации.

В частности на ежегодной конференции BMA, где обсуждались десятки предложений, связанных с израильско-палестинским конфликтом, включая призывы к солидарности с сектором Газы, вообще не упоминались какие-либо конфликты в других странах. Многие участник конференции почувствовали, что собрание врачей используется для продвижения односторонней политической повестки.

Евреи, присутствовавшие на конференции, чувствовали себя крайне неуютно.

Один из уволившихся врачей сообщил: "Это не вопрос политики, а вопрос базового чувства безопасности. Трудно работать в организации, которая должна тебя представлять, когда ты чувствуешь себя там изгоем".

Мир
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