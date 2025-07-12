В Индии выпущен предварительный отчет о причинах крушения Boeing 787 в Ахмадабаде

Управление гражданской авиации Индии выпустило предварительный отчет о причинах крушения самолета Boeing 787, произошедшей 12 июня в Ахмадабаде, сообщает "Медуза".

Документ содержит предположение, что непосредственной причиной крушения самолета стало отключение подачи топлива в двигатели через три секунды после его отрыва от взлетно-посадочной полосы. Через десять секунд после этого один из пилотов перезапустил первый двигатель, еще через четыре секунды – второй. Однако они не успели набрать обороты, и через 41 секунду после отрыва от полосы лайнер упал на город.

Напомним, самолет "дримлайнер" авиакомпании Air India, вылетевший из Ахмадабада на западе Индии в Великобританию, вскоре после взлета упал на жилой квартал. На борту находились, по разным данным, 242 человека.

Согласно сайту Flight Radar, последний сигнал самолет передал менее, чем через минуту после взлета, когда он находился на высоте 210 метров. Экипаж успел передать сигнал бедствия.

Речь идет о самолете Boeing 787-8, выполнявшем регулярные рейсы в Париж, Франкфурт, Токио, Амстердам и Мельбурн. На борту лайнера было 256 пассажирских мест. Следует отметить, что это первое в истории крушение самолета данной модели, эксплуатация которого началась 14 лет назад.

Капитан лайнера Сумит Сабхарвал обладал значительным опытом. Его налет составлял 8200 летных часов. Второй пилот Клайв Кундар провел за штурвалом 1100 часов.

По сведениям авиакомпании, на борту находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. Среди пассажиров было 11 детей.

Самолет упал на студенческое общежитие, в результате чего погибли не менее 28 человек.