Армия РФ нанесла удар по городу Черновцы, погибли два человека

Армия РФ рано утром в субботу, 12 июля, нанесла удар по городу Черновцы, сообщил глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.

В результате атаки погибли два человека: 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, десять человек получили легкие травмы.

В городе повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.