Армия РФ нанесла удар по городу Черновцы, погибли два человека
время публикации: 12 июля 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 09:42
Армия РФ рано утром в субботу, 12 июля, нанесла удар по городу Черновцы, сообщил глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.
В результате атаки погибли два человека: 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, десять человек получили легкие травмы.
В городе повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.
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