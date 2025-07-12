Бывший наемник ЧВК "Вагнер" попросил политического убежища в Финляндии

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" незаконно пересек границу с Финляндией и попросил политического убежища в стране, сообщает "Медуза" со ссылкой на финское издание Yle.

Пограничная служба Финляндии 17 июня сообщала о задержании мужчины, который пересек границу вблизи города Китеэ в Северной Карелии. Он попросил международную защиту, после чего его отправили в центр временного содержания.

Задержанным оказался бывший наемник ЧВК "Вагнер" Жаслан Мустаханов, который также известен как Евгений Шпартун и под позывным "Канелло".

Мустаханов активно рассказывал о себе в интервью российским пропагандистским каналам. По его словам, он добровольно вступил в войска РФ в 2022 году, прошел подготовку в составе ЧВК и участвовал в операциях в Бахмуте.

С осени 2024 года он пропал из публичного поля, а в феврале 2025-го опубликовал видео с резкой критикой российского командования. В следующий раз Мустаханов записал видео 30 июня – в нем он обвинил командиров в предательстве и утверждал, что они бросают солдат "гнить в полях" и лгут родственникам погибших. На момент публикации этого видео он уже находился в Финляндии.

Жаслан Мустаханов родился в Омске в 1992 году, к началу войны в Украине он получил шесть судимостей. Осенью 2023-го его задержали по подозрению в ограблении ювелирного магазина, а затем приговорили к шести годам колонии. Когда он освободился и при каких обстоятельствах оказался на фронте в Украине, неизвестно.