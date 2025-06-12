Boeing 787: первое крушение после пяти миллионов полетов

Крушение в Ахмадабаде стало первым для флагманской модели американской авиационной корпорации Boeing – самолета 787 Dreamliner, который поступил в эксплуатацию в 2011 году и недавно перевез миллиардного пассажира.

К сегодняшнему дню в мире насчитывается 1189 таких самолетов, совершивших более пяти миллионов полетов. Boeing 787 поставляется в нескольких модификациях, рассчитанных на 248-336 пассажиров. На разбившемся самолете было более 240 пассажиров и членов экипажа.

Компания Boeing и так переживает нелегкие времена в связи с неполадками лайнеров Boeing 737. Несмотря на подписание соглашений с арабскими странами, фирма может лишиться китайского рынка из-за объявленной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Гибель более чем 240 человек может стать еще одним ударом по ее репутации.