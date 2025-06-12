В Индии разбился самолет, на борту которого находилось 242 человека

В Ахмадабаде на западе Индии потерпел крушение самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон. На его борту находились 242 человека, сообщает агентство Reuters.

Самолет упал вне территории аэропорта. По словам очевидцев, над местом крушения поднимается столб черного дыма. На месте действуют спасатели, сообщил министр авиации Индии Джотирадитья Мадхаврао Шинде.

Согласно сайту Flight Radar, последний сигнал самолет передал через в течение нескольких секунд после взлета, когда он находился на высоте 210 метров. Что стало причиной аварии, на данном этапе неизвестно.

Авиакомпания Air India опубликовала короткое заявление, в котором говорится, что рейс AI171, направлявшийся в лондонский аэропорт Гатвик, был замешан в "инциденте".