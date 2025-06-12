Крушение в Ахмадабаде: заявления премьер-министров Индии и Великобритании

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с заявлением в связи с крушением в Ахмадабаде самолета Boeing 787 авиакомпании Air India. На борту самолета, направлявшегося в Лондон, было более 240 пассажиров и членов экипажа.

"Трагедия в Ахмадабаде потрясла нас и вызвала огромную боль, которую невозможно описать словами. В этот грустный час все мои помыслы с теми, кого это коснулось. Мы с министрами и другими представителями властей делаем все для помощи пострадавшим", – сообщил он в социальных сетях.

Выступил с заявлением и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Картины крушения направлявшегося в Лондом самолета со множеством британцев на борту ужасают. Я слежу за ситуацией, все мои помыслы с пассажирами и их близкими", – сообщил он.

По сведениям авиакомпании, на борту находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. Air India сообщает и о выживших, которые были доставлены в больницы.