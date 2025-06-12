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Власти Польши сообщили об аресте 19-летнего юноши, подозреваемого в подготовке теракта

Польша
время публикации: 12 июня 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 10:23
Власти Польши сообщили об аресте 19-летнего юноши, подозреваемого в подготовке теракта
AP Photo/Czarek Sokolowski

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Польши Яцек Добжинский сообщил, что правоохранительные органы страны задержали 19-летнего юношу по подозрению в планировании теракта.

Подозреваемый, а также двое его сообщников, арестованных ранее, собирали пиротехнические материалы и вдохновлялись действиями таких убийц как норвежский неонацист Андерс Брейвик, который в 2011 году расстрелял 77 человек.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик совершил теракт в Осло, а затем отправился на остров Утойя и устроил бойню в молодежном лагере Рабочей партии. Он был приговорен к 21 году тюрьмы с возможным продлением срока. Брейвик отбывает срок в одиночной камере тюрьмы города Шиен.

Мир
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