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NEWSru.co.il :: В мире12 марта 2022 г., 04:34

Источники: в Украине сбит российский БПЛА "Форпост", "близнец" израильского Searcher MkII

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"Калькалист": в Украине сбит российский БПЛА "Форпост", "близнец" израильского Searcher MkII

11 марта силами украинских ПВО был сбит российский разведывательный беспилотный самолет "Форпост", сообщают украинские военные. Пишут об этом и украинские агентства УНIАН и "Интерфакс-Украина".

Речь идет о беспилотнике, который является "близнецом" израильского БПЛА Searcher MkII.


Вечером 11 марта об этом написало израильское издание "Калькалист", опубликовавшее фотографию обломков беспилотника.

Российские военные сообщения украинской стороны о потерях своей техники в ходе войны против Украины не комментируют.

Судя по представленным данным, был сбит российский БПЛА "Форпост-Р", разработанный на основе лицензионной копии израильского беспилотника Searcher MkII.

Контракт на сборку беспилотных систем был заключен в 2010 году российской корпорацией "Оборонпром" и израильской компанией IAI. Его стоимость составила 400 миллионов долларов. В качестве производственной площадки был выбран завод УЗГА, частично принадлежавший "Оборонпрому". Ранее данное предприятие занималось преимущественно ремонтом авиационных двигателей. В конце 2013 года Уральский завод гражданской авиации завершил контракт на сборку беспилотных систем Searcher MkII и BirdEye 400 разработки израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) по заказу российского министерства обороны.

В 2020 году на вооружение российской армии поступил модернизированный беспилотник "Форпост-Р".

Израиль отказался от сделки по поставке России более современных, в том числе ударных БПЛА. В 2012 году, после смены руководства министерства обороны РФ, российские СМИ писали о возможном завершении сотрудничества между Израилем и Россией в области беспилотной летательной техники. Новый министр обороны России Сергей Шойгу заявил тогда, что отныне приоритет будет отдаваться технике российских производителей. Но сотрудничество с израильским концерном IAI было продолжено.


Военно-техническое сотрудничество с Россией вызывало и вызывает немало вопросов в Израиле. Это связано, прежде всего, с тем, что Москва продолжает поставки вооружений в Иран и Сирию. При этом Тегеран проявляет особый интерес к технологиям БПЛА, развивая собственное производство данной техники. Иранские БПЛА неоднократно использовались ливанской "Хизбаллой" против Израиля. Российские БПЛА, в том числе "Форпост", активно использовались во время боевых действий в Сирии, начиная с 2015 года. На этом фоне Израиль отказывался от предложений России по совместному производству современных ударных БПЛА.

Как отмечает "Калькалист", в IAI и минобороны Израиля отказались отвечать на вопрос, продолжает ли Израиль оказывать техническую поддержку беспилотникам, проданным в Россию.

Напомним, что Украина и Израиль многие годы вели переговоры о поставках израильской беспилотной техники. В сентябре 2014 года газета "Гаарец" сообщала, что министерство иностранных дел Израиля приостановило сделку по продаже израильских вооружений Украине, утвержденную министерством обороны. В публикации говорилось, что украинская делегация, незадолго до того посетившая Израиль, выражала заинтересованность в приобретении беспилотных самолетов израильского производства. В министерстве обороны Израиля тогда подтвердили заинтересованность Украины в приобретении БПЛА компании Aeronautics. Но никаких комментариев по поводу срыва сделки не поступало ни со стороны минобороны, ни со стороны МИДа. Сведений о намерениях Украины закупить в Израиле ударные БПЛА не публиковалось. Летом 2016 года пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о получении из США разведывательных мини-БПЛА RQ-11B (Analog Raven Systems) на общую сумму более 12 миллионов долларов.

Весной 2016 года СМИ писали о заинтересованности израильских производителей БПЛА в украинском рынке. В этом контексте, в частности, упоминалась компания Elbit Systems, производящая, помимо прочего, беспилотные летательные аппараты.

В 2018 году стало известно, что Украина готовит соглашение о приобретении турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. В настоящее время ВСУ активно применяют эти беспилотники для нанесения ударов по российской военной технике. Израильских БПЛА у украинских военных по-прежнему нет.


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