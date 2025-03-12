Леса Амазонки вырублены для строительства дороги к саммиту по климату

К климатическому саммиту COP30 в бразильском городе Белен строится новое четырехполосное шоссе, которое проходит через десятки тысяч акров защищенных тропических лесов Амазонии.

Строительство дороги, предназначенной для облегчения транспортного потока перед всемирным климатическим саммитом, должно быть завершено к ноябрю, пишет BBC. На фотографиях с места работы видно, как бревна сложены в высокие штабеля вдоль грунтовой дороги, протяженность которой превышает 12 километров.

Местные власти охарактеризовали проект как "устойчивый", однако экологические организации осудили решение вырубить важные участки тропических лесов. Амазонка имеет ключевое значение для поглощения углерода по всему миру и поддержания биоразнообразия. Многие считают, что вырубка лесов идет вразрез с основной целью климатического саммита.

Местные жители, которые зарабатывали себе на жизнь с помощью сбора ягод асаи с деревьев, жалуются, что вырубка леса для дороги лишила их способа заработка, а власти не выплатили никакой компенсации.

"Наш урожай уже срубили. У нас больше нет дохода, чтобы содержать семью", – рассказывает Клаудио Верекете, который живет примерно в 200 метрах от того места, где будет дорога. Он выражает беспокойство, что строительство дороги откроет путь для дальнейшей вырубки лесов, так как теперь эта территория стала более доступной для бизнеса.

"Мы боимся, что однажды кто-то появится и скажет: "Вот немного денег. Нам нужно это место для строительства заправки или склада. И нам придется уехать".