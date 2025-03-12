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Мир

Захват поезда в Пакистане: не менее 50 заложников убиты

Заложники
Террористы
Пакистан
время публикации: 12 марта 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 16:50
Захват поезда в Пакистане: не менее 50 заложников убиты
AP Photo/Anjum Naveed

Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление террористов.

11 марта на юго-западе Пакистана вооруженные боевики захватили поезд "Джафар Экспресс" с примерно 450 пассажирами, поезд был захвачен во время поездки из Кветты (провинция Белуджистан) в Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва). Ответственность за это преступления взяла на себя "Армия освобождения Белуджистана" (BLA).

Поезд с девятью вагонами следовал из Кветты в Пешавар, когда в районе Мушкаф округа Болан в Белуджистане по нему был открыт огонь. Боевики BLA подорвали железнодорожные пути, вынудив состав остановиться, после чего проникли в поезд.

Ранее Radio Pakistan передавало, что силам безопасности удалось освободить 155 человек из числа заложников, захваченных белуджистанскими сепаратистами. Судьба остальных заложников остается неясной.

Мир
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В Пакистане вооруженные боевики захватили поезд с 450 пассажирами в заложники, есть жертвы