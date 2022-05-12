Верховная Рада приняла закон о конфискации имущества у поддерживающих российскую агрессию

В четверг, 12 мая, на пленарном заседании Верховной Рады был принят закон, позволяющий конфисковать имущество у поддерживающих российскую агрессию в Украине.

Спикер парламента Руслан Стефанчук, написавший об этом в своем блоге на Facebook, отметил, что конфискация может производиться только по решению суда.

Соответствующий законопроект, позволяющий производить конфискацию имущество как у частных лиц, так и у компаний был одобрен Верховной Радой еще в апреле.