Россия вновь запросила проведение СБ ООН по "секретным лабораториям США" в Украине

Россия запросила на 13 мая проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвященное "военным биологическим лабораториям США", якобы обнаруженным в Украине.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем "телеграм-канале" сообщил, что Россия готова предоставить "новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине". Он также написал, что заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени.

Отметим, что после того, как 10 марта разведка США предупредила, что Россия может "под прикрытием чужого флага" применить в Украине химическое оружие, минобороны РФ сделало заявление о "секретных лабораториях США на территории Украины".

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 10 марта объявил, что "российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства". Он утверждал, что согласно обнаруженным документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Конашенков еще несколько раз возвращался к теме "секретных лабораторий" во время брифингов.