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NEWSru.co.il :: В мире12 мая 2022 г., 14:21

Сейм Латвии проголосовал за снос памятника победы в Риге

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Сейм Латвии проголосовал за снос памятника победы в Риге

Парламент Латвии проголосовал за отмену 13-й статьи латвийско-российского договора от 1994 года, гарантирующую сохранность мемориальных сооружений. За проголосовали 70 депутатов сейма, против – 18, воздержавшихся не было.

Это позволит демонтировать установленный в левобережной части Риги монумент победы в Великой отечественной войне – традиционное место проведения мероприятий в День победы и место притяжения сил, ориентирующихся на Россию.

Призывы к сносу памятника раздаются уже давно. Однако только после того, как Россия вторглась в Украину, инициатива получила необходимую политическую поддержку. В интернете уже начался сбор средств на снос памятника.


9 мая тысячи рижан пришли к монументу, чтобы возложить цветы. Утром 10 мая цветы были убраны муниципальными служащими при помощи трактора. Это было воспринято как умышленное оскорбление памяти о войне, но следует отметить, что бойцы Красной армии, погибшие при освобождении Риги, похоронены на Братском кладбище.

Монумент был открыт в 1985 году, когда в Латвии началось национально-освободительное движение. Он вызвал раскол в обществе, поскольку большинством латышей воспринимался как памятник советской оккупации. У него проходили манифестации просоветских сил.

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