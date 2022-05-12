Москва: вступив в NATО, Финляндия и Швеция станут потенциальными целями для России

В четверг, 12 мая, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вхождение МИД Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса и размещение на их территории сил NATО сделает данные страны потенциальными целями для России. Это заявление было сделано в интервью британскому изданию UnHerd News и цитируется российским ТАСС.

"Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара", - приводит ТАСС слова Полянского.

Российский дипломат таже отметил, что и Финляндии и Швеции известно, что "в тот момент, когда они станут членами NATO, это потребует определенных зеркальных мер с российской стороны".