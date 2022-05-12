Матвиенко заявила, что Россия согласится с выбором жителей оккупированного Херсона
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "только жители Херсонской области могут определить свое будущее, мы с ними согласимся".
Замглавы "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.
"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", - заявлял Стремоусов.
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Оккупационные власти Херсонской области попросят включить регион в состав России
Оккупационные власти Херсонской области попросят включить регион в состав России
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"Мы не понимали, насколько были свободными". Рассказывают жители оккупированного Херсона и области
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