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NEWSru.co.il :: В мире12 мая 2022 г., 18:05

Матвиенко заявила, что Россия согласится с выбором жителей оккупированного Херсона

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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "только жители Херсонской области могут определить свое будущее, мы с ними согласимся".


Замглавы "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", - заявлял Стремоусов.

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