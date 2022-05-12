Матвиенко заявила, что Россия согласится с выбором жителей оккупированного Херсона

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "только жители Херсонской области могут определить свое будущее, мы с ними согласимся".

Замглавы "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", - заявлял Стремоусов.