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Суд Непала ограничил число поднимающихся на Эверест

время публикации: 12 мая 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 12:20
Суд Непала ограничил выдачу разрешений совершить подъем на Эверест
AP Photo/Niranjan Shrestha

Верховный суд Непала принял постановление, ограничивающее выдаваемых альпинистам разрешений совершить восхождение на высочайшую вершину мира – Эверест. Вердикт был вынесен еще в конце апреля, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает телеканал France 24.

"Суд ответил на озабоченность граждан Непала экологической ситуацией в горах. В решении говорится не только об ограничении числа поднимающихся, но и о решении проблемы мусора и сохранении экологии", – подчеркнул один из ведших дело юристов Дипак Бикрам Мишра.

В 2023 году в Непале было выдано 478 разрешений на восхождение на Эверест – это рекорд всех времен. Достаточно было заплатить 11000 долларов. Наплыв альпинистов неоднократно вызывал "пробки", представляющие непосредственную опасность в условиях недостатка кислорода.

Около двух месяцев назад администрация сельской общины Пасанг Лхаму, к которой относится территория горы, приняла решение обязать альпинистов, совершающих восхождение на Эверест, запасаться мешками для сбора отходов своей жизнедеятельности.

"Наши горы начинают вонять. Мы получаем жалобы, что на маршруте можно увидеть экскременты, некоторые альпинисты заболевают. Это неприемлемо и разрушительно для нашей репутации", – сказал тогда глава общины Мингма Шерпа.

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