В Варшаве пожар уничтожил крупный торговый центр

В ночь на 12 мая произошел крупный пожар в торговом центре, расположенном на севере Варшавы. Согласно поступающей из польской столицы информации, выгорело около 80% комплекса, на территории которого было 1400 магазинов.

Предположительно, огонь занялся сразу в нескольких местах, а установленная в здании система пожаротушения не сработала. Пожарным прибыли на место всего через 11 минут.

По предварительной информации, пострадавших нет. На борьбу с возгоранием направлено 50 пожарных расчетов, а также специалисты по химической защите. Над зданием поднимается столб черного дыма, жителям прилегающих улиц предписано закрыть окна и оставаться в домах.