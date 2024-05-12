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В Варшаве пожар уничтожил крупный торговый центр

время публикации: 12 мая 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 13:52
В Варшаве пожар уничтожил крупный торговый центр
AP Photo/Czarek Sokolowski

В ночь на 12 мая произошел крупный пожар в торговом центре, расположенном на севере Варшавы. Согласно поступающей из польской столицы информации, выгорело около 80% комплекса, на территории которого было 1400 магазинов.

Предположительно, огонь занялся сразу в нескольких местах, а установленная в здании система пожаротушения не сработала. Пожарным прибыли на место всего через 11 минут.

По предварительной информации, пострадавших нет. На борьбу с возгоранием направлено 50 пожарных расчетов, а также специалисты по химической защите. Над зданием поднимается столб черного дыма, жителям прилегающих улиц предписано закрыть окна и оставаться в домах.

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