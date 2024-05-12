Россия обвинила Украину в разрушении многоэтажного дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Предполагается, что под завалами находится около 10 человек.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении дела о теракте. "12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", – говорится в заявлении.

На месте идут спасательные работы. Связи с теми, кто оказался под завалами, нет. Спасатели предупреждают, что обрушиться могут и другие подъезды многоэтажки, расположенной на улице Щорса.

В ночь на 12 мая Украина атаковала Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщает телеканал Украина 24 со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, были задействованы дроны-камикадзе, на месте начался пожар.

Минувшей ночью в Липецке был атакован Новолипецкий металлургический комбинат, а в Калужской области – нефтебаза "Калуганефтепродукт". Оба эти объекта подвергались атакам и ранее.