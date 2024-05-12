Путин снял Шойгу с поста министра обороны и назначил его секретарем совбеза, вместо Патрушева

Президент РФ Владимир Путин снял Сергея Шойгу с поста министра обороны и предложил назначить на эту должность Андрея Белоусова, сообщают российские СМИ.

Шойгу назначен секретарем Совета Безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева. Какую должность получит Патрушев, пока неизвестно (возможно, он займет пост вице-премьера).

Полный список кандидатур выглядит следующим образом:

Глава правительства – Михаил Мишустин

Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев;

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Александр Куренков;

Министр иностранных дел – Сергей Лавров;

Министр юстиции – Константин Чуйченко;

Директор Службы внешней разведки – Сергей Нарышкин;

Директор Федеральной службы безопасности – Александр Бортников;

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – Виктор Золотов;

Директор Федеральной службы охраны – Дмитрий Кочнев;

Начальник Главного управления специальных программ Президента – Александр Линц;

Председатель Счетной палаты – Борис Ковальчук.