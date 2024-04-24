Замминистра обороны РФ Тимур Иванов арестован до 23 июня, он обвинен в получении крупной взятки

Басманный суд Москвы 24 апреля по ходатайству следствия на два месяца арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает "Интерфакс" в пресс-службе суда. Иванов останется в СИЗО до 23 июня.

В публикации отмечается, что на такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – знакомый замминистра Сергей Бородин.

Иванову и Бородину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Иванов и Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления – получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", сообщили в Басманном суде Москвы.

О задержании Тимура Иванова, одного из высокопоставленных чиновников, наиболее приближенных к министру обороны РФ Сергею Шойгу, стало известно вечером 23 апреля.

Тимур Иванов занимал пост замминистра обороны РФ с мая 2016 года. В минобороны РФ он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. До прихода на пост замминистра Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Тимуру Иванову было посвящено расследование "Фонда борьбы с коррупцией", вышедшее на канале Алексея Навального в декабре 2022 года – "Война и Пир. Гламурная жизнь заместителя министра обороны Тимура Иванова".