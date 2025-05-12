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Мир

Первое выступление Папы с балкона: Лев призвал прекратить войны и освободить израильских заложников

Ватикан
время публикации: 12 мая 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 09:31
Первое выступление Папы с балкона: Лев призвал прекратить войны и освободить израильских заложников
AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римский Лев XIV, избранный на этот пост несколько дней назад, впервые выступил с воскресным обращением к пастве с балкона собора Святого Петра, чтобы призвать государства прекратить военные конфликты.

Прочитав молитву "Царица небесная", понтифик напомнил о 80-й годовщине окончания войны с гитлеровской Германией – "безмерной трагедии, унесшей 60 миллионов жертв".

Говоря о страданиях украинского народа, Ппап призвал сделать "все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и прочного мира", и выразил надежду на то, что будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи.

"Я глубоко опечален тем, что происходит в секторе Газа", – продолжил Папа и призвал немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь измученному гражданскому населению и освободить всех израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Он приветствовал достигнутое накануне соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном, выразив надежду, что в ходе переговоров стороны достигнут прочного соглашения.

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