x
08 мая 2025
|
последняя новость: 21:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2025
|
08 мая 2025
|
последняя новость: 21:36
08 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"У нас есть Папа": главой Римско-католической церкви стал Роберт Фрэнсис Прево

время публикации: 08 мая 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 21:10
"У нас есть Папа": главой Римско-католической церкви стал Роберт Фрэнсис Прево
AP Photo/Markus Schreiber

Новым, 267-м Папой римским стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго, генеральный настоятель ордена Августинцев. Он взял имя Лев XIV.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра. Большую часть своей жизни он был миссионером в Южной Америке. В кардинальский сан он был возведен всего два года назад, после чего возглавил дикастерию по назначению епископов. Вскоре после назначения в интервью Vatican News он сказал: "Я все еще считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, – быть миссионером, нести Евангелие везде, где бы ты ни находился".

C балкона Собора Святого Петра Лев XIV приветствовал верующих, начав свою речь со слов: "Мир всем вам".

267-й Папа Римский был выбран на второй день конклава. В течение последних столетий ни один понтифик не был выбран в первый день голосования. Средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней. Последний конклав 2013 года, на котором был избран Папа Франциск, длился два дня.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2025

Белый дым над Ватиканом: избран новый Папа Римский
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2025

Черный дым над Ватиканом: Папа Римский снова не избран
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 мая 2025

Черный дым над Сикстинской капеллой в Ватикане, новый понтифик не выбран