ООН приняла очередной пакет антиизраильских резолюций. Украина голосовала вместе с Россией

Помимо обращения в Международный суд в Гааге за рассмотрением "юридического значения продолжающейся израильской оккупации", Четвертый комитет ООН (по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) рассмотрел и одобрил еще пять антиизраильских резолюций. Во всех случаях Украина, как и Россия, голосовала против Израиля.

Резолюция "О помощи палестинским беженцам" была утверждена 165 голосами. Против голосовал только Израиль. Воздержались Бурунди, Камерун, Канада, Гватемала, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Уругвай.

Резолюцию о работе агентства помощи палестинским беженцам UNRWA поддержали 164 страны. Израиль, Канада, Либерия, Маршалловы острова, Микронезия и США проголосовали против, Бурунди, Камерун, Гватемала, Руанда и Уругвай воздержались.

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Резолюция "об имуществе палестинских беженцев и их праве на получение дохода от него" утверждена 160 голосами. Израиль, Канада, Либерия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру и США голосовали против, Бразилия, Бурунди, Камерун, Гватемала, Руанда, Южный Судан и Того воздержались.

Резолюцию по "оккупированным Голанским высотам" поддержали 148 стран. Против голосовали Израиль, США и Либерия, 22 страны, включая Австралию, Бразилию и Канаду, воздержались.

Общая резолюция, осуждающая "оккупацию Израилем Палестинских территорий, Восточного Иерусалима и Голанских высот", была поддержана 150 голосами. Израиль, Канада, США, Венгрия, Либерия, Маршалловы острова, Науру, Микронезия голосовали против, 14 стран воздержались.

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Напомним, что помимо стандартных резолюций, повторяющихся из года в год, в этом году Четвертый комитет подавляющим большинством голосов одобрил предложение палестинского представителя о рассмотрении Международным судом в Гааге "юридического значения продолжающейся израильской оккупации".

То есть Международный суд ООН в Гааге получил полномочия рассматривать юридические аспекты оккупации Израилем спорных территорий.

Палестинская сторона добивается того, чтобы израильская оккупация Иудеи и Самарии была признана аннексией территорий.

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В полномочия суда в Гааге также входит подготовка рекомендаций для ООН по поводу введения санкций против Израиля.

Отметим, что за резолюцию "Затрагивающие права человека действия Израиля в отношении палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим" (A/C.4/77/L.12) голосовали в том числе Россия и Украина. В целом, 98 стран проголосовали "за", 17 – "против", 52 – "воздержались". Против, помимо Израиля, проголосовали Австралия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Германия, Гватемала, Венгрия, Италия, Либерия, Литва, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США. Среди воздержавшихся стран бывшего СССР были Беларусь, Грузия, Молдова.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил по поводу результатов голосования: "Поддержка Украиной антиизраильских резолюций в ООН не способствует пониманию и доверию между нашими странами".

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Реагируя на принятое решение, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил: "Ложь и лицемерие палестинцев не знают границ: это они отвергали все мирные инициативы и мирные планы с 1947 года до сегодняшнего дня, а теперь они используют то, что конфликт не разрешен, для обращения в Гаагский суд? Этот конфликт не был разрешен из-за их поддержки терроризма, из-за их ненависти и их отказа от мира. Теперь, когда рассмотрение конфликт будет передано в суд, у палестинцев появится новый предлог для бойкота любого диалога и увековечивания конфликта... Палестинцы не будут учить нас миру или правам человека. За последние два года Израиль подписал четыре мирных соглашения. Мы единственная либеральная демократия на Ближнем Востоке. Мы воспитываем наших детей в духе мира и сосуществования... В то же время палестинская культура подстрекательства, ненависти и насилия отравляет многие поколения, и теперь этот их шаг уничтожит любой шанс на примирение".

"Каждая страна, поддержавшая эту резолюцию, выдала "свидетельство о смерти" шансу на мир и способствовала увековечиванию конфликта", – подчеркнул Эрдан.