Педиатра Надежду Буянову в Москве приговорили к 5,5 годам колонии за "фейки об армии РФ"

12 ноября Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии общего режима педиатра Надежду Буянову, которую обвинили и признали виновной в "распространении фейков о российской армии", сообщает РИА Новости.

На врача, работавшую в одной из московских поликлиник, пожаловалась вдова погибшего в Украине российского военного Анастасия Акиньшина, которая утверждала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец – "законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама". Буянова утверждает, что не говорила такого, и подчеркивает, что нет никаких записей или свидетелей, которые бы указывали на ее вину.

В феврале Надежда Буянова была арестована.