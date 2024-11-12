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Педиатра Надежду Буянову в Москве приговорили к 5,5 годам колонии за "фейки об армии РФ"

время публикации: 12 ноября 2024 г., 14:44 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 14:48
Педиатра Надежду Буянову в Москве приговорили к 5,5 годам колонии за "фейки об армии РФ"
AP Photo/Pavel Bednyakov

12 ноября Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии общего режима педиатра Надежду Буянову, которую обвинили и признали виновной в "распространении фейков о российской армии", сообщает РИА Новости.

На врача, работавшую в одной из московских поликлиник, пожаловалась вдова погибшего в Украине российского военного Анастасия Акиньшина, которая утверждала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец – "законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама". Буянова утверждает, что не говорила такого, и подчеркивает, что нет никаких записей или свидетелей, которые бы указывали на ее вину.

В феврале Надежда Буянова была арестована.

Мир
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Педиатра одной из московских поликлиник обвиняют в распространении "фейков об армии"