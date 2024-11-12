Внедорожник въехал в толпу в Чжухае накануне открытия авиашоу: десятки погибших
время публикации: 12 ноября 2024 г., 14:10 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 14:16
11 ноября в Чжухае (провинция Гуандун, КНР) внедорожник въехал в скопление пешеходов на тротуаре. По уточненным данным, опубликованным 12 ноября, в результате этого происшествия погибли 35 человек, 43 получили травмы.
62-летний водитель, который пытался скрыться с места происшествия, задержан полицией.
В сообщении полиции говорится о преднамеренном наезде. В то же время пока не было объявлено о теракте. Расследование продолжается.
12 ноября в Чжухае открывается международная авиационная и аэрокосмическая выставка Airshow China 2024.