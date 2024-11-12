Внедорожник въехал в толпу в Чжухае накануне открытия авиашоу: десятки погибших

11 ноября в Чжухае (провинция Гуандун, КНР) внедорожник въехал в скопление пешеходов на тротуаре. По уточненным данным, опубликованным 12 ноября, в результате этого происшествия погибли 35 человек, 43 получили травмы.

62-летний водитель, который пытался скрыться с места происшествия, задержан полицией.

В сообщении полиции говорится о преднамеренном наезде. В то же время пока не было объявлено о теракте. Расследование продолжается.

12 ноября в Чжухае открывается международная авиационная и аэрокосмическая выставка Airshow China 2024.