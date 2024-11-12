Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 993-й день войны

Министерство обороны РФ 12 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 993-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Уды, Избицкое и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Надия Луганской Народной Республики, Купянск, Островское Харьковской области, Красный Лиман, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николаевка, Предтечино, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и Украинка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, три бронетранспортера, боевую бронированную машину "MaxxPro" производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Сухие Ялы, Зеленое Поле и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35622 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19176 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28182 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).