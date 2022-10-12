ГА ООН осудила "попытку незаконной аннексии" Россией четырех украинских регионов

В среду, 12 октября, Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила "попытку незаконной аннексии" Россией четырех украинских регионов (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей) и потребовала от Москвы немедленно отменить итоги "референдума".

"Против" проголосовали пять стран: Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия. Поддержали резолюцию 143 страны, воздержались – 35.

Израиль, как и все страны Запада, голосовал за резолюцию, осуждающую действия властей РФ.

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"Воздержались": Алжир, Армения, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гондурас, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, ЮАР, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Уганда, Танзания, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Десять стран не участвовали в голосовании. Это Азербайджан, Буркина Фасо, Камерун, Джибути, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Туркменистан, Венесуэла.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил государства, проголосовавшие за резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. "Благодарю все 143 государства, поддержавших историческую резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли!" – написал он на своей странице в Twitter.