x
12 октября 2024
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2024
|
12 октября 2024
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Взрыв в Грозном, сообщается о четырех погибших

время публикации: 12 октября 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 18:12
Взрыв в Грозном, сообщается о четырех погибших
МЧС РФ

МЧС РФ сообщает, что в столице Чечни, Грозном, на проспекте Мохаммеда Али, произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, среди них – двое детей.

По предварительным данным, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом.

На месте работают 35 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook