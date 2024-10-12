Взрыв в Грозном, сообщается о четырех погибших

МЧС РФ сообщает, что в столице Чечни, Грозном, на проспекте Мохаммеда Али, произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, среди них – двое детей.

По предварительным данным, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом.

На месте работают 35 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров.