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В Португалии одобрен законопроект о выдаче гуманитарных виз "политическим беженцам"

время публикации: 12 октября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 15:02
В Португалии одобрен законопроект о выдаче гуманитарных виз "политическим беженцам"
AP Photo/Miguel Angelo Pereira

В парламенте Португалии большинством голосов одобрен законопроект о выдаче гуманитарных виз людям, преследуемым в своей стране по политическим мотивам, сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN Portugal и активиста Павла Елизарова.

Законопроект позволит людям, преследуемым в своей стране, временно приехать в Португалию для подачи заявления на политическое убежище. Сейчас такие люди могут запросить убежище только находясь в Португалии.

По словам Елизарова, законопроект поможет всем, кого преследуют по политическим мотивам на родине.

На следующем этапе законопроект рассмотрит парламентский комитет по конституционным вопросам, который должен проработать процедуру выдачи гуманитарных виз.

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