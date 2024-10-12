В Португалии одобрен законопроект о выдаче гуманитарных виз "политическим беженцам"

В парламенте Португалии большинством голосов одобрен законопроект о выдаче гуманитарных виз людям, преследуемым в своей стране по политическим мотивам, сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN Portugal и активиста Павла Елизарова.

Законопроект позволит людям, преследуемым в своей стране, временно приехать в Португалию для подачи заявления на политическое убежище. Сейчас такие люди могут запросить убежище только находясь в Португалии.

По словам Елизарова, законопроект поможет всем, кого преследуют по политическим мотивам на родине.

На следующем этапе законопроект рассмотрит парламентский комитет по конституционным вопросам, который должен проработать процедуру выдачи гуманитарных виз.