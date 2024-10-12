В Москве главреда КВН оштрафовали за показ выпусков с "иноагентами" Слепаковым и Макаревичем

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главного редактора телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых Семен Слепаков и Андрей Макаревич были показаны "без уточнения их статуса иноагентов", сообщает РИА Новости.

Штраф был назначен 8 октября, но обоснование его назначения стало известно только сейчас. Суд признал Маслякову виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).