В Москве главреда КВН оштрафовали за показ выпусков с "иноагентами" Слепаковым и Макаревичем
время публикации: 12 октября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 09:31
Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главного редактора телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых Семен Слепаков и Андрей Макаревич были показаны "без уточнения их статуса иноагентов", сообщает РИА Новости.
Штраф был назначен 8 октября, но обоснование его назначения стало известно только сейчас. Суд признал Маслякову виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).
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