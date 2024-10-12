Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 962-й день войны

Министерство обороны РФ 12 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 962-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155-мм гаубица М114 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов. В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Archer" шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 100-й механизированной бригады и 49-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 100 мм-пушка "Рапира". Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Противник потерял до 140 военнослужащих и одиннадцать автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Казацкое Херсонской области, Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 85-мм дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33544 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18611 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16048 орудий полевой артиллерии и минометов, 27197 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 71100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).