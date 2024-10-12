РИА Новости: Эрдоган ждет от России "эффективных мер против угрозы Израиля в отношении Сирии"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер против угрозы Израиля в отношении Сирии", сообщает РИА Новости.

"Необходимо, чтобы Россия, Иран и Сирия приняли более эффективные меры против этой ситуации, представляющей наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии. Поэтому, учитывая усилия Израиля по распространению войны на весь регион, с одной стороны, и раскольническую и разрушительную деятельность террористических организаций – с другой, мы должны отбросить расчеты на мелкие интересы и спасать регион солидарно. Наша ноша тяжела, и у нас много работы", – заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из балканского турне.