12 октября 2025
12 октября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 103 из 118 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 32 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 12 октября 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:01
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 12 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине авиационную ракету Х-31 и 118 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 103 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 15 ударных БПЛА в 10 локациях. Причинен значительный ущерб.

В частности, российская атака привела к нарушению электро- и водоснабжения в Белгород-Днестровском.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 12 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 32 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Смоленской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
